Страны Европы «провалились по всем статьям» в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года.

© Московский Комсомолец

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым по итогам совместного заседания коллегий МИД стран.

«Европа "провалилась по всем статьям" в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года», – подчеркнул министр.

По его словам, у ЕС был шанс участвовать в украинском урегулировании, но каждый раз, когда появлялись какие-либо промежуточные договоренности, Запад их срывал. И сейчас Европа хочет переиначить мирный план президента США Дональда Трампа.

Глава внешнеполитического ведомства также указал, что европейские политики Украиной пытаются отвлечь свое население от провала в экономике.