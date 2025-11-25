Лавров: Европа в своих действиях по Украине «провалилась по всем статьям»
Страны Европы «провалились по всем статьям» в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года.
Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым по итогам совместного заседания коллегий МИД стран.
«Европа "провалилась по всем статьям" в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года», – подчеркнул министр.
По его словам, у ЕС был шанс участвовать в украинском урегулировании, но каждый раз, когда появлялись какие-либо промежуточные договоренности, Запад их срывал. И сейчас Европа хочет переиначить мирный план президента США Дональда Трампа.
Глава внешнеполитического ведомства также указал, что европейские политики Украиной пытаются отвлечь свое население от провала в экономике.