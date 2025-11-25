Лавров заявил, что России официально не передавали план Трампа

Россия готова обсуждать конкретные формулировки плана по урегулированию на Украине, но не получала официальной версии документа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

© Московский Комсомолец

По его словам, план был передан по неофициальным каналам.

"Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки" - сказал Лавров журналистам.

Глава МИД отметил, что многие положения документа требуют прояснения. Версию, на которой "спекулируют СМИ", Москве не передавали.