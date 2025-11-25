В Госдуме раскрыли, кто должен стать следующей целью российской армии

Колл-центры мошенников с Украины должны стать законной целью армии России. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее в Санкт - Петербурге злоумышленники заставили перевести школьника 650 тысяч рублей с карты родителей, после того как он скинул геолокацию торгового центра девочке, с которой познакомился онлайн. Украинский военный записал ему видео, в котором сообщил, что сейчас в это место полетит дрон. Мальчика запугали, что он передал геолокацию врагу, и выманили у него деньги.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, украинские колл-центры «находятся в активной обойме воюющей страны» и те, кто там работает, не имеют права ни на амнистию, ни на помилование, ни на милосердие.

«Еще раз хочу напомнить, что все колл-центры, где работают мошенники, должны стать, обязаны стать законной целью для русской армии. Не надо стесняться. (…) Это люди, которые подчас опаснее бандита с оружием в руках. И их ликвидация это нормальная процедура», - уверен парламентарий.

В ФСБ России ранее сообщили, что Украине работает около 150 колл-центров, которые занимаются мошенничеством в отношении россиян. Эти центры используют информационную инфраструктуру стран Европейского союза, а значительная часть их доходов идет на финансирование Вооруженных сил Украины и националистических группировок.