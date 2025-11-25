Депутат прокомментировал атаку ВСУ на южные регионы России

Украину в ближайшее время ждет неотвратимое возмездие за массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по южным регионам России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

© Арина Антонова/ТАСС

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России 249 дронов, сообщили в Минобороны. В результате атаки в Краснодарском крае получили ранения шесть жителей, повреждены как минимум 20 домов в пяти районах. В Ростовской области пострадали минимум 10 человек, трое не выжили, повреждены четыре многоквартирных дома.

Это один из самых массированных ударов с начала специальной военной операции по мирным домам, отметил депутат.

«Там никаких объектов, ничего нет — Украина в своем репертуаре, террористическое государство. На поле боя продолжает проигрывать, ничего нового оно в тактике не избрало. Оно сейчас пытается как-то навести панику в наших тылах, как-то население напугать или поднять его на какие-то протестные акции, но кроме злости и желания скорее победить это ничего не вызывает ни у наших воинов, ни у нашего мирного населения. Никто не запуган, наоборот, страна сплачивается, еще больше стараются выдать боеприпасов на наших оборонных предприятиях», — высказался Колесник.

Подобными атаками ВСУ провоцирует Россию бить в ответ по мирному населению, однако этого не произойдет, убежден парламентарий. Зато Украина в ближайшее время понесет огромные потери на поле боя и на всех предприятиях, которые принадлежат военной промышленности, добавил он.

«Уже создаются специальные у нас подразделения, которые будут прикрывать еще и мирные объекты. Мы раньше прикрывали военные объекты, все-таки считали, что там здравый смысл остался. Здравого смысла у нацистской верхушки не осталось никакого, поэтому она должна быть уничтожена. А мы должны тщательно прикрывать наше мирное население, наши мирные объекты, раз такая пошла история», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Упавшие около жилого дома в центре Краснодара обломки дрона сняли на видео. Также очевидцы Новороссийске. На видео попали и кадры пожара в двухэтажном доме в Таганроге после прилета украинского дрона.