«Красивые слова»: в Госдуме высказали об одном решении США по Украине

Заявления США о прекращении финансирования конфликта на Украине просто «красивые слова» и не соответствуют действительности, так как американские власти просто изменили схему помощи. Об этом рассказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам парламентария, Вашингтон отправляет оружие НАТО, четко осознавая, что потом оно оказывается у Вооруженных сил Украины.

«Это лишь красивые слова, что США прекратили финансирование конфликта на Украине. Эта формула работает, пока ее никто не отменял. И начать доверять США можно будет только тогда, когда что-то произойдет по факту. Пока одни только заявления», — пояснил Колесник.

Он уверен, что конфликт уже был бы завершен, если бы США перестали поставлять вооружение Украине через НАТО и ЕС. Но сейчас непредсказуемый характер президента США Дональда Трампа и постоянная раскачка ситуации не позволяют говорить о реальном движении к миру.

«Может, он и хочет остановить конфликт, но пока от слов к делу не переходит. Сейчас слышны лишь слова, громкие заявления и проходят встречи», — констатировал член комитета Госдумы по обороне.

Ранее Вашингтон представил план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из 28 пунктов, и предусматривающий завершение конфликта, признание ряда регионов российскими, сокращение численности Вооруженных сил Украины. Москва отметила, что проект может быть положен в основу мирного соглашения.

После встречи с представителями Украины в Женеве для обсуждения мирного урегулирования госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работа над планом идет уже почти три недели и этот процесс «в последние дни заметно ускорился». Он также подчеркнул, что президент США настроен позитивно по этому поводу.