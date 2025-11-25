Депутаты предложили амнистию для женщин

Амнистию для женщин предложили в Госдуме. Представители фракции ЛДПР на парламентских слушаниях в честь дня матери выступили с рядом инициатив.

Одна них - амнистия. Депутаты предложили ее для четырех категорий женщин: беременных, являющихся вдовами и одинокими матерями, осуждённых впервые за преступления небольшой и средней тяжести.

Среди других инициатив - увеличить минимальный возраст ребенка, при котором не допускается расторжение с родителем трудового договора, с 3 до 7 лет. Кроме того, есть предложения о сокращении рабочей недели до 30 часов для одного из родителей в многодетной семье. В списке инициатив также запрет штрафов за просрочку по кредитам лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.