В Кремле прокомментировали встречу министра армии США с делегацией России

Кремль внимательно отслеживает публикации в прессе о встрече представителей России с министром армии США Дэном Дрисколлом и его делегацией в Абу-Даби, однако не может их прокомментировать.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что якобы составшаяся встреча Дрисколла с делегацией России должна заложить основу для будущих переговоров на более высоком уровне.