Песков сделал заявление о плане Трампа по Украине
Проект президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать «очень хорошей основой» для переговоров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля во время общения с журналистами заявил, что между США и Украиной ведется работа на основе проекта мирного плана Трампа. В один момент и Россия предметно им займется.
Он также отметил, что Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов. При этом Россия получила набросок американского плана — он во многом соответствует духу встречи президента России Владимира Путина с Трампом на Аляске.