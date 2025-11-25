Песков сделал заявление о плане Трампа по Украине

Проект президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать «очень хорошей основой» для переговоров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля во время общения с журналистами заявил, что между США и Украиной ведется работа на основе проекта мирного плана Трампа. В один момент и Россия предметно им займется.

«Сейчас единственное, что есть субстантивно — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения», — сказал Песков.

Он также отметил, что Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов. При этом Россия получила набросок американского плана — он во многом соответствует духу встречи президента России Владимира Путина с Трампом на Аляске.