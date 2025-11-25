Песков раскрыл, кто прервал переговоры в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были прерваны по инициативе Киева, однако в настоящее время работа ведется между украинской и американской сторонами. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, обсуждения проходят на основе проекта мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Песков также отметил, что Россия выражает признательность Турции за готовность предоставить условия для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом.

Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.