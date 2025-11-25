В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина и Си Цзиньпина

В ближайшие дни не планируется телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас пока в ближайшие дни — нет», — сказал представитель Кремля, в ответ на вопрос о возможных контактах глав государств на фоне активизировавшихся переговоров по украинскому урегулированию.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств обсудили украинский кризис. Си подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны продолжат сглаживать разногласия и как можно скорее достигнут «справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, которое устранит корень кризиса».

В ходе разговора политики также обсудили итоги прошедшей встречи в Южной Корее и договорились «придерживаться позиции равенства, уважения и взаимной выгоды», а также расширять список областей сотрудничества.