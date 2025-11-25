МИД России указал на постоянный диалог с Китаем по Украине

Москва и Пекин постоянно находятся в контакте, в том числе и по урегулированию на Украине.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос, обсуждался ли с Китаем план президента США Дональда Трампа по Украине.

"С китайцами у нас постоянные контакты идут, в том числе и по вопросам урегулирования на Украине", - отметил Руденко.

О мирном плане США

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, государственный статус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.