Путин поздравил с юбилеем Ельцин Центр

Президент России Владимир Путин поздравил с десятилетним юбилеем Ельцин Центр, посвященный первому главе государства Борису Ельцину, в Екатеринбурге. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным «Ъ», российский лидер направил на Урал поздравительную телеграмму.

В пресс-службе Ельцин Центра отметили, что в эти дни получают много слов благодарности от участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества.

Ельцин Центр начал работу 25 ноября 2015 года. На церемонии открытия присутствовал Путин. На строительство потратили более 7 миллиардов рублей.

До этого сообщалось, что руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров пойдет под суд за дискредитацию Вооруженных сил России.

Еще раньше Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень.