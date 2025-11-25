Матвиенко прокомментировала проект о платежах по ОМС для неработающих граждан

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала дискуссию по проекту о платежах по ОМС для неработающих граждан. Об этом сообщает mk.ru.

«Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение», — сказала она.

По словам председателя Совфеда, законодатели таким образом реагируют на запросы губернаторов о региональных проблемах. Матвиенко также напомнила, что Конституция России гарантирует бесплатную медицинскую помощь для каждого гражданина страны, что является незыблемым.

Матвиенко ранее предложила обязать неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы за ОМС в размере 45 тысяч рублей в год. По словам сенатора, обсуждаемая мера существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.