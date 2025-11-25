Сечин завершил доклад в Пекине цитатой из китайской «Книги Перемен»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, завершил доклад цитатой из китайского философского трактата «Книга Перемен».

Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что углубление энергетического партнёрства России и Китая служит ответом на глобальные вызовы, и отметил возможность «ассиметричных» решений.

«Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду», — привёл цитату Сечин.

По его словам, стратегическое сотрудничество двух стран продолжает усиливаться и становится важным фактором в мировой энергетике.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с Игорем Сечиным в Кремле в рамках мероприятий по государственному визиту лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.