Ушаков: отношения России и США выстраиваются тяжело

Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путём телефонных контактов. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Они (отношения Москвы и Вашингтона. — RT) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путём вот такого рода контактов, в том числе и по телефону», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил, что России не очень удалось продвинуться в устранении раздражителей в отношениях с Соединёнными Штатами.