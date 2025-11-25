Евросоюз, который создавался как экономическое сообщество, перестал быть исключительно политическим союзом — он стал еще и военным. Как сообщает «МК», об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Говоря о возможности достижения договоренностей по Украине, Матвиенко заявила, что лично верит в это, как и в искренность намерений президента США Дональда Трампа добиться мира. Однако ему пытаются связать руки его «союзники» из ЕС, который сегодня стал главным инструментом «глобальной партии войны».

Председатель Совфеда добавила, что политику противодействия Трампу определяют никем не избранные и назначенные еврочиновники, а также формальные руководители государств с поддержкой «на уровне статистической погрешности».

«Там сейчас чистая диктатура. Евродиктатура. Мы видим, как пресекаются там попытки некоторых отдельных разумных лидеров сказать: "Остановитесь! Мы вредим себе!" Но любое инакомыслие сейчас жестко преследуется в Европейском союзе. Этот блок когда-то создавался как экономическое сообщество. Но сейчас ЕС — это даже не только политический, а уже военный союз», — сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что европейские политики открыто «предсказывают», что Россия нападет на ЕС в ближайшие годы, однако у Москвы «такого и в мыслях нет». Матвиенко считает, что это делается для отвлечения населения от внутренних проблем и увеличения финансирования военно-промышленного комплекса.