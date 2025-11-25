Евросоюз (ЕС) не может влиять на мирный план по Украине, поскольку там никогда не были заинтересованы в мире, постоянно срывая переговоры. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Европейцы не тянут быть ни авторами, ни гарантами нового плана. Их гарантийный авторитет уничтожен вместе с минскими договоренностями (когда лидеры ЕС признались, что не рассчитывали на мир)», — сказал российский депутат.

В России уличили ЕС в отсутствии мирного плана по Украине

Он полагает, что президент США Дональд Трамп справедливо проводит параллель между ближневосточным и украинским конфликтами, поскольку ни Израиль, ни Украина не в состоянии добиться своих целей без поддержки Соединенных Штатов.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что в ходе переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии 28 пунктов плана Трампа претерпели изменения. В Белом доме подчеркнули, что новая редакция плана по урегулированию конфликта отвечает украинским национальным интересам.