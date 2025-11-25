Путин оценил совместные проекты России и Китая в ТЭК

Крупные совместные проекты России и Китая в сфере энергетики продолжают укреплять стратегическое партнерство между двумя государствами. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ), передает ТАСС.

«Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля», — заявил российский лидер.

Он отметил, что специалисты из России и Китая успешно сотрудничают в строительстве атомных электростанций, разработке экологически чистых источников энергии, а также улучшении методов добычи и переработки энергетических ресурсов.

Путин считает, что отношения РФ с Китаем находятся в «наилучшем периоде»

Ранее Путин заявил, что по итогам 2024 года суммарные объемы торговли России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), являющимися для Москвы главными партнерами наряду с государствами БРИКС, достигли отметки в 409 миллиардов долларов. Ключевым партнером для России в объединении остается Китай, отметил глава государства. На долю этой азиатской страны приходится «львиная» часть всей торговли РФ с ШОС.