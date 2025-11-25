Президент Венесуэлы выразил благодарность Путину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с днем рождения и подтвердил планы своей страны развивать всесторонние отношения с РФ. Его слова приводит телеканал Venezolana de Televisión.

«Оригинал потрясающего поздравительного письма хранится у меня, впечатляет, потому что я очень хорошо знаю президента Путина», — сказал он.

Мадуро рассказал, что познакомился с главой российского государства будучи министром иностранных дел в правительстве президента Венесуэлы Уго Чавеса. По словам Мадуро, став президентом, он встречался с Путиным в Москве и других странах около десяти раз. Лидер Венесуэлы выделил «долгие беседы» во время встреч в мае 2025 года во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда были подписаны соглашения о дальнейшем развитии отношений между двумя государствами.

Раскрыты детали плана Трампа по смещению Мадуро

Мадуро также сообщил об активной подготовке к заседанию Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, которое состоится в ближайшие дни в России. Он указал, что по ее итогам будут обозначены «планы дальнейшего сотрудничества», а также заключены новые соглашения в области нефтяной промышленности, обороны, финансов, образования, культуры, технологий и науки.

22 ноября Мадуро получил от Путина письмо с поздравлением с днем рождения.

Ранее сообщалось, что США могут начать свержение президента Венесуэлы.