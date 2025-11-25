Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком призвал Путина «проучить сломленный Запад», который нарушил обещание не расширять НАТО на восток и планировал изъять российские активы. Он подчеркнул, что российский лидер держит западные страны на грани поражения: их дух сломлен, как и финансы.

Путин: Запад атаками ракет НАТО хотел спровоцировать Россию

Глава Megaupload добавил, что на Западе радовались распаду СССР.

«У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — написал он.

Ранее Дотком предположил, что Европейский союз и Международный валютный фонд используют коррупционный скандал на Украине как повод для прекращения помощи Киеву.