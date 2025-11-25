Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков отметил стремление европейских политиков внести изменения в предложенный Соединенными Штатами план урегулирования украинского кризиса, чтобы существенно снизить его привлекательность для обсуждения. Об этом он заявил в интервью «Известиям», анализируя переговоры между США, Европейским союзом и Украиной, прошедшие в Женеве.

«Вдруг появляются европейцы, которые говорят, что даже этот план, вызывающий у России немало вопросов, они собираются перекроить, переписать и сделать его гораздо менее приемлемым для обсуждения», — сообщил Новиков.

Дмитриев: критики плана США по Украине саботируют мир и наживаются на войне

24 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказала предположение о возможных причинах критики в адрес плана урегулирования украинского конфликта, разрабатываемого администрацией Дональда Трампа, допустив, что некоторые критики могут извлекать личную выгоду из текущей ситуации.

Ранее Белый дом сообщил, что учел позиции Москвы и Киева в плане по урегулированию.