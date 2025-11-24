Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об условиях Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, заявления фон дер Ляйен являются противоречивыми, а у Брюсселя «начались галлюцинации». Таким образом она прокомментировала слова главы Еврокомиссии о трех принципах, которыми Европа будет руководствоваться в вопросе мира на Украине — центральной роли Евросоюза в обеспечении мира для Украины, невозможности смены границы силой и запрет на ограничения для численности ВСУ.

«А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», — заявила Захарова.

Дипломат также добавила, что Евросоюз сам нарушал принцип о невозможности смены границ силой в Косово. А принцип о численности ВСУ Захарова назвала «лишением Украины права самому решать вопрос армии».