Захарова раскритиковала слова фон дер Ляйен об условиях Евросоюза по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об условиях Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, заявления фон дер Ляйен являются противоречивыми, а у Брюсселя «начались галлюцинации». Таким образом она прокомментировала слова главы Еврокомиссии о трех принципах, которыми Европа будет руководствоваться в вопросе мира на Украине — центральной роли Евросоюза в обеспечении мира для Украины, невозможности смены границы силой и запрет на ограничения для численности ВСУ.
«А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», — заявила Захарова.
Дипломат также добавила, что Евросоюз сам нарушал принцип о невозможности смены границ силой в Косово. А принцип о численности ВСУ Захарова назвала «лишением Украины права самому решать вопрос армии».
«Вот, например, Договор “2+4” 1990 года регламентировал развитие бундесвера, а вооружённые силы Федеративной Республики Германия за четыре года должны были быть сокращены с 500 тысяч до 370 тысяч человек. Германия подтверждала зафиксированный ранее отказ от производства, владения и распоряжения оружием массового поражения», — написала она.