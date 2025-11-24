Косачев рассказал, как ресурсы Арктики повлияют на мир

Тот, кто завладеет ресурсами Арктики, сможет сохранить современное однополярное мироустройство или сформировать новое многополярное. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

Он отметил, что Арктика очень тесно связана с геополитическими вопросами.

«Если упрощать, то можно говорить о том, что кто завладеет ресурсами Арктики, тот либо сохранит нынешнюю модель мироустройства западноцентричную, либо получит ресурсы для формирования новой модели — многополярной, где такую же роль будут играть и Восток, и Юг, даже не имея собственного выхода к Арктике», — сказал Косачев.

Именно поэтому, по его словам, США хотят «застолбить за собой больший сектор Арктики», чем им положено. При этом добиваться этого Вашингтон готов «даже за счет своих союзников в Европе».

Косачев пояснил, что одна из причин такой важности Арктики в геополитике заключается в ресурсах — там сосредоточено до 13% всех земных запасов нефти и до 30% всех запасов газа. Также регион делают значимым климат и логистика, открывающая новые возможности.

Вице-спикер Совфеда предположил, что ситуация вокруг России во многом может быть связана именно с Арктикой — с помощью конфликта на Украине Запад стремиться добиться ослабления геополитической роли РФ, включая контроль над Севером.

«Война в "южных морях", условно говоря, идет за "северные"», — заключил Косачев.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил об усилении конкуренции за Арктику. По его словам, интерес к региону проявляют даже страны, которые географически далеки от него.