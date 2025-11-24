В России уличили ЕС в отсутствии мирного плана по Украине
После того, как появилась информация о мирном плане президента США Дональда Трампа по Украине, стало понятно, что Евросоюз (ЕС) не может предоставить никакой альтернативы — у объединения есть только план бесконечной войны.
С таким заявлением в своем Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Он отметил, что украинские власти готовы воевать, хотя осознают, что у них нет ни единого шанса на успех. Роль ЕС, по его мнению, заключается в том, чтобы подтолкнуть Киев идти по этому пути.
Ранее Пушков допустил окончание СВО на условиях России в 2026 году.