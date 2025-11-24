Ушаков высказался о домыслах вокруг мирного плана США по Украине

Вокруг американского плана по Украине сейчас много разных домыслов, но Москва верит в то, что ей передали по соответствующим каналам. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он указал, что ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об «удовлетворительных женевских переговорах с украинцами».

«Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов, непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам», — добавил Ушаков.

Ранее СМИ опубликовали план США по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.