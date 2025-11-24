В Кремле ответили на вопрос о визите из США

Москва на данный момент не получала конкретного предложения о визите какого-либо представителя американской стороны.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, мы не получали», — сообщил Ушаков.

Таким образом помощник российского лидера ответил на вопрос о вероятном визите из США для встреч по урегулированию украинского конфликта.

Ранее CBS сообщил со ссылкой на источники, что министр армии США Дэн Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по урегулированию конфликта на Украине.