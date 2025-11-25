Стало известно, почему Россия отказалась от европейского мирного плана

Кремль ознакомился с предложениями европейского мирного плана по Украине и уже после первичного изучения оценил их как неконструктивные. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит», — констатировал представитель администрации российского лидера.

Захарова раскритиковала слова фон дер Ляйен об условиях Евросоюза по Украине

Напомним, что британская газета The Telegraph опубликовала полный текст мирного плана европейских стран по урегулированию на Украине, состоящий из 24 пунктов.

Ранее Захарова назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине нелепыми.