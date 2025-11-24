Путин выразил соболезнования из-за наводнений во Вьетнаме

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями наводнения в республике. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе центральная часть Вьетнама серьезно пострадала от масштабного наводнения, вызванного проливными дождями. В результате удара стихии погибли 90 человек и еще 12 числятся пропавшими без вести. Порядка 200 тыс. частных домов, школ и административных зданий были затоплены и повреждены.