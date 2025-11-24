В Госдуме назвали «жирную красную черту» для России в плане по Украине

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия никогда не согласится с мирным планом, в котором будет пункт о возможном членстве Украины в НАТО. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее СМИ опубликовали европейский мирный план, подготовленный Францией, Британией и Германией в качестве альтернативы плану президента США Дональда Трампа. В документе подчеркивалось, что членство Украины в НАТО должно зависеть от «консенсуса внутри альянса».

«Я считаю, что Европа делает все, чтобы мирные инициативы Трампа не прошли. Вступление Украины в НАТО - это, наверное, самая жирная красная черта, за которую никто не должен заходить», - так это прокомментировал Соболев.

Депутат указал, что в случае членства Киева в альянсе на территории Украины могло бы появиться любое оружие НАТО, как это происходит в странах Балтии, Польше и Румынии. По мнению Соболева, это неприемлемо на фоне подготовки Европы к войне с Россией.