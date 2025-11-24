The Wall Street Journal (WSJ) не обнародует данные о коррупционных схемах руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака по той же причине, по которой итальянская газета «Коррьере делла Сера» отказывается публиковать интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала вопрос американского журналиста Такера Карлсона о причинах отказа WSJ публиковать имеющиеся в распоряжении редакции материалы о коррупции Ермака.

«Потому что недавно итальянская газета «Коррьере делла Сера» точно так же отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова, в котором Министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима», — написала она.

Захарова иронично отметила, что эти два случая подтверждают существование «настоящей мировой мафии».

17 ноября депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Ермак фигурирует на пленках бизнесмена Тимура Миндича, который является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики. По словам нардепа, Ермак упоминается на этих записях под прозвищем «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Железняк выразил уверенность, что глава офиса президента Украины был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с Миндичем. По мнению депутата, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента Украины. В связи с этим Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет украинский лидер Владимир Зеленский.