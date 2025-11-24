В Госдуме в настоящее время обсуждают ряд важных вопросов. Они, в частности, касаются нехватки лекарств для диабетиков в регионах и ограничения скидок маркетплейсов. Подробности — в материале «Рамблера».

Нехватка лекарств для диабетиков в регионах

В Госдуме назвали недостоверной информацию о нехватке лекарств для диабетиков в регионах. Там отметили, что это фейк, передает «Говорит Москва».

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федота Тумусова, недобросовестные люди, выступающие против нашего государства, могут распространять ложные сведения. По его мнению, пациенты могут отказываться от российских аналогов лекарств из-за воспоминаний о низком уровне фармацевтической промышленности 5–6 лет назад. Сейчас отрасль значительно улучшилась, но люди не могут это принять. Тумусов также предположил, что недавние информационные вбросы о проблемах с лекарствами были специально организованы провокаторами или врагами, использующими тревожное состояние общества.

СМИ ранее сообщили о дефиците препаратов «Апидра» и «Левемир» для диабетиков в Пензенской области, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Новосибирской области.

Ограничение скидок маркетплейсов

В Госдуме выступили против инициативы банков ограничить скидки маркетплейсов. Это может ударить по кошелькам россиян и конкурентной среде, заявил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Отмена скидок банками может поднять цены на товары на 15-20%. Депутат Ярослав Нилов считает это социально чувствительным шагом. Николай Арефьев видит в этом боязнь конкуренции: клиенты уходят в интернет-банки. Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов отмечает, что российские семьи экономят около 50 тысяч рублей в год на скидках, но теперь могут переплачивать.

Мусорная реформа

В Госдуме признали, что мусорная реформа в России потерпела неудачу. Сергей Миронов подчеркнул в своем Telegram-канале, что продление работы временных полигонов до 2029 года говорит об отсутствии государственного подхода к решению проблемы. Он также отметил, что доля переработанных отходов увеличилась с 7% до 12%, тогда как изначально планировалось достичь 25%. Миронов предложил пересмотреть реформу и упразднить региональных операторов по обращению с отходами. Законопроект о продлении работы временных свалок был принят 19 ноября в связи с трудностями, вызванными режимом контртеррористической операции.

Активизация мошенников перед Новым годом

Перед Новым годом мошенники активизируются, создавая фальшивые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами. Об этом предупредил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Он посоветовал покупать продукты в проверенных местах — на сайтах известных магазинов и маркетплейсах. Депутат напомнил гражданам не оставлять реквизиты банковских карт и быть внимательными при покупке икры на развес.

Мирный план США

Мирный план США по Украине основан на успехах российской армии, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, на Западе признали невозможность военного поражения России, несмотря на сопротивление Зеленского. Киев не решится открыто отказаться от плана, но будет затягивать процесс. Для Владимира Зеленского это означает скорые выборы и, возможно, тюремное заключение, считает Белик. Европейские союзники, вероятно, спрячут его, добавил он.