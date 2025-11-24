В России отреагировали на масштабные учения НАТО в Балтийском море

НАТО в ходе учений в Балтийском море отрабатывает сценарий нападения на Россию, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в ВМС Финляндии сообщили о начале масштабных учений Североатлантического альянса в Балтийском море. Как уточнили военные, участники будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.

«Это про нас как раз, вопрос высадки десанта на российское побережье. Они ищут доступные для десанта участки на нашей территории и отрабатывают, как они будут на нас нападать, как будут высаживать десант, организация взаимодействия разнородных сил идет. Потихоньку начинают готовиться, делают это демонстративно. В очередной раз пытаются нас напугать. Опять делают все бессмысленно. Напугать нас невозможно», — высказался депутат.

Таким образом Финляндия начинает демонстрировать враждебные намерения против России, полагает собеседник «Ленты.ру».

На Западе раскрыли планы одной из стран НАТО по нападению на Россию

«Надо отвечать. У нас там тоже проходят учения. Более того, перехватываются суда наши на морских коммуникациях. Недавно было перехвачено судно, и попытались его завести в Эстонию, но наш Су-35, прилетевший из Чкаловска Калининградской области, быстро навел порядок, судно вернули. Это мы должны отрабатывать такие мероприятия и отрабатываем, а они это делают, хотя никто ни одного судна из стран коалиции никогда не перехватывал», — указал парламентарий.

Колесник допустил, что подобными действиями Евросоюз решил навредить намечающимся переговорам о мире на Украине, так как объединению это невыгодно.

В мае сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Эстонцы хотели заставить судно войти в их территориальные воды. Когда экипаж не поддался, военные начали запугивать судно тараном и пытались высадить на него десант с вертолетов. В защите танкера был задействован истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.