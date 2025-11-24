Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены обсудить по телефону актуальные международные вопросы в начале второй половины дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина с Турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

По словам Пескова, разговор между российским и турецким лидерами был запланирован заранее и ожидается во второй половине дня. Песков напомнил, что ранее сам президент Турции анонсировал проведение этой беседы. Детали повестки предстоящих переговоров пока не раскрываются.

Напомним, Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы по телефону в понедельник.

Эрдоган намерен подтвердить Путину свою готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

Турецкий лидер заявил о необходимости использовать все дипломатические ресурсы для достижения мира на Украине.