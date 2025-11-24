В Кремле высказались о переговорах с США по мирному плану Трампа

Переговоры между делегациями России и США по предложенному администрацией президента Дональда Трампа мирному плану урегулирования конфликта на Украине на этой неделе не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что встреча делегаций России и США для обсуждения предлагаемого мирного плана Трампа уже запланирована. По словам американского чиновника, она произойдет «довольно скоро», однако не в швейцарской Женеве.

США перенесли крайний срок для подписания Украиной мирного плана

До этого стало известно о подготовке администрацией президента США мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывался на основе консультаций с Москвой.