Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы участвовать в боевых действиях для фантомных болей по безвозвратно утраченному. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков подчеркнул, что ВСУ готовы воевать без шанса на успех ради фантомных болей, на которые их подталкивает Евросоюз.
«Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути. При этом без участия США они не смогут и полгода удержать Украину на плаву», — написал сенатор.
Сенатор Пушков считает, что Трамп зря ждет благодарности от Киева за помощь Украине
В той же публикации Пушков уличил Евросоюз в отсутствии мирного плана по Украине.
«Им [лидерам стран ЕС] не жаль Украину, как не жаль ее и "руководству" этой страны», — добавил он.