Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы участвовать в боевых действиях для фантомных болей по безвозвратно утраченному. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что ВСУ готовы воевать без шанса на успех ради фантомных болей, на которые их подталкивает Евросоюз.

«Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути. При этом без участия США они не смогут и полгода удержать Украину на плаву», — написал сенатор.

В той же публикации Пушков уличил Евросоюз в отсутствии мирного плана по Украине.