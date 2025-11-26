Росавиация: в аэропорту Чебоксар введены временные ограничения

В аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко. Он пояснил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности. 26 ноября сообщалось, что временные ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Геленджика. В этот же день ограничения были введены в аэропорту Калуги. План "Ковер" - режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.