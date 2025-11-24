Глава МИД Германии назвал переговоры в Женеве успехом европейцев

Переговоры в Женеве, на которых обсуждался представленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению российско-украинского конфликта, привели к "решающему успеху" для европейцев. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Reuters. "Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы, касающиеся НАТО, были исключены из этого плана - это решающий успех, которого мы достигли вчера", - сказал Вадефул. По его словам, с самого начала было обозначено, что какое-либо соглашение не должно быть достигнуто без участия Европы и Украины. Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой. 24 ноября агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что украинской делегации в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов мирного плана.