В России отреагировали на изменения в мирном плане Трампа

России необходим финальный, согласованный с Украиной план мирного соглашения, иначе процесс внесения правок может затянуться бесконечно. Об этом в разговоре с Лентой.ру рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии 28 пунктов мирного плана президента Дональда Трампа претерпели изменения. В пресс-службе администрации президента США подтвердили, что новая редакция плана по урегулированию конфликта отвечает национальным интересам Украины.

«Это стыд». Раскрыт уровень вовлеченности Трампа в мирный план по Украине

«Если мы каждый раз будем что-то править в документе, это затянется бесконечно. Поэтому мы наблюдаем пока, держим позицию, ждем, что они там нарешают, чтобы потом реагировать и вносить свои какие-то коррективы, не соглашаться, или соглашаться с тем, что они предлагают. Поэтому они сначала все свое исправят, что они хотят, а дальше уже мы скажем, что нам не нравится», — прокомментировала Журова.

Ранее The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.