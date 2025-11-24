Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил создать в Курске градостроительный совет, который готов возглавить сам.

"Представьте предложения по формированию градостроительного совета, готов его возглавить. Такой есть во многих регионах. Мы, если говорить о Курске, на пороге 1000-летия, и вопрос строительства, архитектурного облика города должен решаться максимально гласно, публично", - сказал глава региона на заседании областного правительства.

По его словам, в состав совета должны войти представители правозащитного сообщества, архитекторы.

Хинштейн отметил, что также предстоит разработать законопроект о передаче полномочий областному правительству в части выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов в Курске. В настоящее время эти полномочия у всех муниципалитетов переданы на региональный уровень, а в областном центре - нет. Губернатор подчеркнул, что недопущение точечной застройки, а также комплексное развитие города являются самыми актуальными вопросами накануне 1000-летия Курска.