Страны Запада кинули Украину, она одновременно мечется и зажата в тисках, как бы это ни было парадоксально. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Она одновременно мечется и зажата в тисках, как бы парадоксально это ни выглядело. Она не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у нее больше нет», — написал он.

При этом Киев не готов к переговорам, так как их придется вести со стороны проигравшего, а не победителя, добавил Косачев.

Европейская страна отказалась признавать изменение границ Украины

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские представители оказывают давление на Украину. Штаты требуют принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта.