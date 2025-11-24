Путин поприветствовал участников инклюзивного форума "Открыто для всех"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первого Всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех", отметив его востребованность.

"Ваш масштабный, востребованный проект в полной мере отражает растущее внимание общества к проблемам людей с ограничением по здоровью и объединяет на своей площадке большое число участников - волонтеров и социальных предпринимателей, учителей и наставников, представителей органов власти и некоммерческих организаций из многих регионов страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что участники смогут обсудить широкий круг проблем, связанных с созданием достойных условий для жизни и самореализации людей с инвалидностью, и договориться о запуске перспективных инициатив в сфере реабилитационной индустрии, адаптивного спорта, туризма, в других областях.

Путин добавил, что особое внимание на форуме будет уделено поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и укреплению взаимодействия с фондом "Защитники Отечества".

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября, основной площадкой выступает пространство "Кибердом".