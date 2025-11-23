Путин и Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

"Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован", - сказал Песков, в ответ на просьбу подтвердить анонсированную турецким президентом дату.

Ранее на пресс-конференции в ЮАР Эрдоган, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что намерен в ходе запланированного на 24 ноября телефонного разговора с президентом РФ поднять вопрос о возобновлении договоренностей по зерновому коридору. Он отметил, что эта инициатива "была на самом деле направлена на открытие путей к миру" и добавил, что хотел бы, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки. Турецкий лидер также добавил, что в ходе разговора с Путиным он "собирается обсудить с ним, какие шаги можно предпринять, чтобы остановить гибель людей". Эрдоган рассказал, что после этих переговоров надеется обсудить их результаты как с европейцами, так и с президентом США Дональдом Трампом.