Лукашенко и Путин на прошлой неделе обсуждали сотрудничество в ВПК

Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе обсуждали взаимодействие в сфере ВПК. Об этом сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой телеканалу "Первый информационный".

"Это был звонок в преддверии мероприятий по линии ОДКБ в Бишкеке. Обсуждались в основном повестка этого заседания и сотрудничество в военно-промышленном комплексе", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Белоруссии по итогам телефонного разговора условились встретиться на саммите ОДКБ в Бишкеке и на традиционной встрече лидеров стран - участниц СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, и обсудили актуальные международные темы.