Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу мирного плана США о разрешении конфликта.

«У Зеленского есть официальная позиция для Украины — «никаких уступок», и другая позиция — для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом», — заявил он.

По словам Пушкова, есть и другие варианты развития событий, среди которых так называемая «двойная игра» украинского лидера, направленная на срыв мирного плана и попытку в то же время не антагонизировать Трампа, который к Зеленскому не слишком расположен. Сенатор допускает, что президент Украины планирует торговаться по поводу условий плана.

Кроме того, Пушков допускает, что европейские представители вновь пошли на полную поддержку Украины и попросили Зеленского «тихо сопротивляться» президенту США Дональду Трампу до того момента, пока они не выдвинут собственный альтеративный план. Он добавил, что секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров мог превысить свои полномочия и, ощущая приближение «конца игры», решил понравиться американской стороне.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что европейские страны допускают возможность поэтапного смягчения санкций против России, если будут достигнуты договоренности по урегулированию ситуации на Украине.