Умеров заявил о завершающем этапе согласования мирного плана по Украине

Мирный план по Украине находится на завершающем этапе согласования. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Умеров, который находится на переговорах с участием представителей США и ЕС в Женеве.

По его словам, текущая редакция документа уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Умеров отметил «внимательное отношение» США к замечаниям Киева. «Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — добавил секретарь СНБО Украины.

Представители США, Украины и Европы сегодня в Женеве обсуждают план Трампа по урегулированию конфликта. Ранее сообщалось, что встречный план Европы подразумевает сохранение армии Украины в полном объеме и отказ от уступок по территориям.