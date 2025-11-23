Раскрыт мирный план Европы по конфликту на Украине

Встречный план Европы в ответ на американские предложения урегулирования украинского кризиса подразумевает, что размер ВСУ и оборонной промышленности Украины не будет ограничен. Об этом говорится в документе, выдержки из которого публикует газета The Daily Telegraph.

Как отмечается в европейском плане из 24 пунктов, "обе стороны конфликта берут обязательство о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий", переговоры по территориям должны стартовать исходя из нынешней линии боевого соприкосновения.

Предлагается, чтобы стороны немедленно согласились "начать переговоры по техническому воплощению в жизнь наблюдения за прекращением огня с участием США и стран Европы". Само же наблюдение, как предполагается, будет осуществляться при лидерстве Соединенных Штатов "преимущественно дистанционно - с использованием спутников, дронов и других технологических средств, - с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений".

Гарантии безопасности, членство в НАТО

Согласно европейскому плану, Украина должна получить "прочные, юридически обязывающие гарантии безопасности, в том числе от Соединенных Штатов" в духе статьи 5 Североатлантического договора, закрепляющей принцип коллективной обороны. Суверенитет Украины же должен быть подтвержден, а на Киев при этом не возлагаются обязательства становиться нейтральным и он "вправе самостоятельно принимать решения о присутствии, вооружении и операциях дружественных сил, приглашенных правительством Украины на свою территорию".

В плане предусматривается, что Украина становится членом ЕС, а членство в НАТО "зависит от консенсуса в альянсе". Киев параллельно выражает готовность подтвердить свой безъядерный статус.

Активы и санкции

Российские активы, согласно документу, продолжат оставаться замороженными, пока "Россия не компенсирует ущерб Украине". При этом европейский план подразумевает постепенную отмену санкций, введенных против РФ и их восстановление при нарушении договоренностей.

Трамп обвинил украинское руководство в неблагодарности

"Санкции, введенные против России с 2014 года, могут подлежать постепенному и частичному смягчению после достижения устойчивого мира и при условии их восстановления в случае нарушения мирного соглашения", - говорится в документе.

План также включает в себя передачу Запорожской АЭС под контроль Киева, возвращение на родину украинских детей, которые находятся в России, обмен военнопленных по формуле "всех на всех", облегчение процедур семейных посещений для людей, оказавшихся по разные стороны границы.