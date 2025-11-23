Заявления официальных лиц Литвы о возможной блокировке транзита в Калининградскую область являются пустой риторикой и лишь нагнетают напряженность. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс заявил, что Литва может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград.

"Литовское руководство вместо того, чтобы заниматься реальными задачами внутри страны, предпочитает зарабатывать сиюминутные политические дивиденды за счет сознательного нагнетания напряженности. Опыт недавнего одностороннего закрытия, а затем поспешного открытия пунктов пропуска на границе с Республикой Беларусь убедительно показал, что подобные громкие заявления Вильнюса не подкреплены ничем и остаются пустой риторикой", - считает он.

Сенатор добавил, что, по его мнению, Россия, в свою очередь, готова к любым попыткам давления на сообщение с Калининградской областью.

