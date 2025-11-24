Делегаты G-20 обращались к Москве с предложениями о партнерстве

На саммите "Большой двадцатки" делегаты из недружественных стран обращались к Москве с предложениями о налаживании экономического партнерства. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, чьи слова приводит РИА Новости.

© Московский Комсомолец

"Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты", - сообщил Орешкин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что удалось успешно обсудить общую программу с представителями некоторых из этих стран. Орешкин являлся руководителем российской делегации на саммите G20, проходившем в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Все заседания и двусторонние переговоры проводились в закрытом для прессы режиме.

В состав "Группы двадцати" входят 19 государств: Российская Федерация, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.