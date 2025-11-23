Назван возможный сценарий войны Европы с Россией

Известный российский политолог и журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал возможный сценарий войны Европы с Россией. Подробности он раскрыл в эфире радио «Комсомольская правда».

Лукьянов подчеркнул, что допускает военное противостояние России с европейскими странами.

«Я думаю, что окопной войны у нас с Европой не будет. Какие сценарии обсуждаются? (...) Балтийское море, какие-то страны, может быть, даже самовольно решили показать, что они о-го-го и перехватили какое-нибудь наше судно», — описал возможное развитие событий политолог.

Он добавил, что формальным же поводом для того, чтобы Москва объявила войну, может стать, например, торговая блокада Калининграда.

При этом, подчеркнул журналист, главным же остается вопрос о том, выступят ли на стороне Европы в этом конфликте США. Лукьянов отметил, что если еще несколько лет назад в этом не было сомнений, то при нынешнем президенте Дональде Трампе такой уверенности нет. Кроме того, добавил политолог, статья о коллективной обороне стран-участниц НАТО редко применялась на практике.

«Одно дело — написано, а другое дело — начать разбираться: а что, собственно, обязаны делать Штаты в случае атаки на союзников», — заключил журналист.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможном конфликте Запада с Россией. Он заявил, что Европе нужно помешать в подобное военное противостояние.