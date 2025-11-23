В плане США по защите Зеленского нашли прямую угрозу

Описанные в западной прессе гарантии безопасности президенту Владимиру Зеленскому указывают на то, что в плане мирного соглашения есть прямое указание от США украинскому лидеру. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее сообщалось, что план США по урегулированию конфликта на Украине включает амнистию для украинского лидера, которая защитит его от антикоррупционного скандала. Это необходимо для того, чтобы укрепить уверенность Зеленского и его правительства в том, что они не будут подвержены расследованиям, даже если оно приобретет более широкие масштабы.

Эксперт отметил, что на сегодня точно неизвестно, что включено в 28 пунктов мирного соглашения и в каких формулировках это изложено. Вместе с тем, считает он, через западную прессу видно прямое указание США на то, что Зеленский должен участвовать более активно в согласовании соглашения, иначе последствия для него могут быть довольно печальными.

«Это буквально угроза. Я думаю, что Зеленский прекрасно осознает, что они могут ее реализовать. Конечно, я думаю, что мы находимся в середине процесса. Будет интересно посмотреть, что будет в тех пунктах, которые покажут в России», — сказал Асафов.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. Европейцы считают, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.